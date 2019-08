Über 800 rechtswidrig nach Vorarlberg eingereiste Personen

Laut Schlepperbericht 2018. Innsbruck bzw. Tirol sind bundesweit die Brennpunke bei den Aufgriffen illegal aufhältiger Personen.

So viele Aufgriffe gab es in Österreich

Im Jahr 2018 ging die illegale Migration nach Österreich stark zurück. Die Gründe dafür liegen unter anderem im Rückgang der Kriegshandlungen in Syrien und am Festhalten der Türkei an dem mit der EU ausverhandelten Migrationspakt.