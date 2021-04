Über 70 neue Wohnungen in Gisingen

Zahlreiche Neubauprojekte in „Feldkirchs Wohnzimmer“.

GISINGEN „Schaffa, schaffa, Hüsle baua!“ – ein Leitsatz zahlreicher Vorarlberger. Trotz Pandemie wird im Ländle an vielen Standorten fleißig gebaut. So auch in Gisingen, dem „Wohnzimmer Feldkirchs“. Die Vorarlberger Nachrichten haben sich die größten Wohnbauprojekte herausgepickt und geben detaillierte Informationen über die Baufortschritte.