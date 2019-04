Über 70 Lochauer sammelten bei Wind und Regen rund 315 Kilo Müll

Trotz des schlechten Wetters konnte Bürgermeister Michael Simma wieder zahlreiche Lochauer zur diesjährigen Landschaftsreinigungsaktion am See begrüßen.

Trotz des schlechten Wetters konnte Bürgermeister Michael Simma wieder zahlreiche Lochauer zur diesjährigen Landschaftsreinigungsaktion am See begrüßen. ©Schallert

Trotz des schlechten Wetters konnte Bürgermeister Michael Simma wieder zahlreiche Lochauer zur diesjährigen Landschaftsreinigungsaktion am See begrüßen. ©Schallert

Lochau. „Saubere Umwelt braucht auch dich!“ Diesem Aufruf waren trotz des widrigen Wetters mit kaltem Wind und etwas Regen wieder über 70 umweltbewusste Lochauer gefolgt, um gemeinsam am See, im Dorf und am Pfänder aufzuräumen.

Mit Greifzangen, Abfallsäcken und Arbeitshandschuhen bestens ausgerüstet, durchkämmte man nach der „Arbeitseinteilung“ vor der Alten Fähre das ganze Ufergebiet vom Schwarzbad über die Finnenbahn und den Hafen samt dem großen Spielplatz und weiter über den Kaiserstrand bis hin zum Strandbad. Doch auch auf dem Pfänder entlang der Pfänderstraße sowie im Ortsgebiet entlang der Dorfbäche und auf den Spielplätzen waren einige Gruppen als fleißige Müllsammler unterwegs, um vielfach achtlos weggeworfene Abfälle einzusammeln. Mit dabei auch Taucher von der Tauchschule Laguna, die das Hafenbecken nach „tiefgelagertem“ Restmüll absuchte.

„Auch bei doch wesentlich weniger Teilnehmern als bei gutem Wetter hat sich diese alljährliche Ufer- und Landschaftsreinigungsaktion auf jeden Fall wieder rentiert“, resümierte Abfallberater Bernhard Schneider vom Wirtschaftshof der Gemeinde zufrieden. Insgesamt wurden doch rund 315 Kilo Müll „ordnungsgemäß“ entsorgt, unter anderem unzählige Plastikflaschen, Zigarettenstummel, Imbissverpackungen oder Hundekotsäckchen. Sogar ein Plastikfass, ein Reifen, ein altes Fahrrad und ein Windfang aus Eisen waren dabei.