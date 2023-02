Über 60 neue Parkplätze für Bludenzer Innenstadt

Bludenz. Die Parkplatzsuche wird in Bludenz künftig wesentlich leichter. Mit der „Parkgarage Zentrum“ kommen über 60 vor Wind und Wetter geschützte Stellplätze dazu.

„Zentrumsnah, sicher und preisgünstig – also ideal für unsere Kunden“, freut sich der Obmann der Wirtschaftsgemeinschaft Bludenz, Hanno Fuchs (Bäckerei und Gasthaus Fuchs, Sturnengasse), über die Parkgarage. Er ist auch der erste, der das neue Angebot nutzen durfte. Mit Bürgermeister Simon Tschann am Beifahrersitz passierte er am Morgen des 1. Februar die Schrankenanlage. Im Kofferraum seines Autos: 60 frische Krapfen, die gemeinsam mit Infomaterial zur Bewerbung der Garage am Mittwochvormittag in den WIGE-Mitgliedsbetrieben in der Innenstadt verteilt wurden. Geschäftsleute und Kunden freuten sich gleichermaßen über die Neuigkeit.