Über 6.000 Dosen wurden am Wochenende verimpft

Das Land Vorarlberg meldet, dass bereits mehr als 6.000 Dosen an diesem Wochenende in Vorarlberg verimpft werden konnten.

Das erste großangelegte Impf-Wochenende für das Vorarlberger Gesundheitspersonal lief laut Land erfolgreich ab. Mehr als 6.000 Impfdosen wurden verimpft, informieren Landeshauptmann Markus Wallner und Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher. Darüber hinaus wird bereits kommende Woche in den Pflegeheimen weiter geimpft werden und auch die Vorbereitungen für eine Impfaktion für über 80-Jährige intensiv vorangetrieben werden.

Wallner zieht vorläufige Bilanz

An diesem Wochenende wurden nach einer vorläufigen Bilanz insgesamt rund 6.000 Impfdosen verimpft. 3.002 Dosen (Stand 16.30 Uhr) in der Impfstraße im Messequartier Dornbirn und 3.050 Dosen in den Spitälern vor Ort. "Die große Nachfrage nach der Covid-Impfung ist sehr erfreulich. Die Mitwirkung des Gesundheitspersonals ist ein wichtiger Schritt für die Bekämpfung der Pandemie", verdeutlicht Landeshauptmann Wallner.