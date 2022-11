Über 500 Wintersportartikel in Tosters

Wintersportbasar in der Volksschule Tosters sehr war gut besucht.

FELDKIRCH Der ideale Zeitpunkt um die Skiausrüstung auf „Tauglichkeit“ zu überprüften: Was braucht man nicht mehr? Was sollte Neues her? Der diesjährige Skibasar des Skivereins Tosters fand vergangenen Samstag in der Volksschule Tosters statt. Die ganze Palette an gebrauchten Wintersportartikeln konnte dort verkauft und gekauft werden. Viele Skier und Skischuhe, Snowboards, Stöcke und Helme fanden einen neuen Besitzer. Das kleine Basar-Café lud danach zu einem Plausch unter Vereinskollegen und Besucher ein. Außerdem gab es die Möglichkeit vor Ort für die kommende Saison Karten für die Bergbahnen zu ersteigern. TAY