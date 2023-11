Über 300 Teilnehmer liefen für die gute Sache

Schüler der HAK Feldkirch organisierten einen Spendenlauf für Stunde des Herzens.

Alena Allgäuer, Anna Durig, Leonie Stelzyck und Clemens Marte besuchen derzeit die fünfte Klasse der HAK Feldkirch und hatten die Idee, mit ihrer Diplomarbeit gleichzeitig etwas Gutes zu tun. So organisierten die vier Schüler in der vergangenen Woche einen Spendenlauf für den Verein Stunde des Herzens.

So wurden von den Teilnehmern zahlreiche Runden im Möslestadion gedreht und so mithilfe von vorher gesuchten Sponsoren Geld gesammelt. Vor Ort war auch Stunde des Herzens Obmann Joe Fritsche, sowie der kleine Niclas aus Götzis, der an Krebs erkrankt ist. Der Erlös des Spendenlaufes wird am Ende dem kleinen Sonnenschein zugutekommen und vorab gab es von den Schülern schon ein Geschenk für Niclas, über das er sich sehr gefreut hat. „Es war eine tolle Aktion. Danke im Namen von Niclas und seiner liebevollen Familie für die großartige Unterstützung und für die vorbildliche Menschlichkeit und Liebe“, übergab Joe Fritsche den organisierenden Schülern den Menschlichkeits-Award von Stunde des Herzens. MIMA