Über 3.000 Stunden für die Allgemeinheit

Die Sulner Ortsfeuerwehr zog bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung Bilanz über das vergangene Jahr.

In Sulz erklären sich aktuell 55 Frauen und Männer bereit, unzählige Stunden in Aus- und Weiterbildung zu investieren, um bei Einsätzen in der Gemeinde und Umgebung unentgeltliche Hilfe leisten zu können. Der Mannschaftsstand setzt sich dabei zusammen aus 38 Aktivmitglieder, 8 Jugendfeuerwehrmitgliedern, 10 Ehrenmitglieder und 6 Passivmitglieder. Die Sulner Ortsfeuerwehr wurde im vergangenen Jahr zu 19 Einsätzen alarmiert, wobei der überwiegende Teil der Einsätze technische Hilfeleistungen waren und sieben Einsätze zählten als Brandeinsätze.

Umgerechnet ergaben die Einsätze im vergangenen Jahr in Summe 372 Einsatzstunden insgesamt wurden bei der Sulner Wehr für das Berichtsjahr 2021 somit rund 3.090 Stunden resümiert. Ein großer Teil der Arbeit wurde mit 920 Stunden in die Verwaltung der Feuerwehr, die Wartungsarbeiten sowie die Tätigkeiten der Jugendbetreuer gesetzt und 1.560 Stunden wurden in Veranstaltungen wie Proben und Schulungen, die Vollversammlungen, Kirchliche Anlässe, Festbesuche sowie Zusatzdienste investiert. Aufgrund der anhaltenden Coronasituation mussten allerdings auch bei der Feuerwehr in Sulz die gesellschaftlichen Anlässe abgesagt werden. MIMA