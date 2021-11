Über 260.000 RADIUS-Kilometer für Rankweil

Durchschnittlich 1.348 Radkilometer haben die Rankler Teilnehmer*innen beim RADIUS-Fahrradwettbewerb von März bis September täglich zurückgelegt. Der Einsatz für Gesundheit und Klima wurde Anfang November beim Radlerfrühstück mit Preisverlosung im Vinomnasaal belohnt.

Insgesamt 203 Teilnehmer*innen traten heuer für die Marktgemeinde Rankweil in die Pedale und sammelten so exakt 261.588 Fahrradkilometer. Auch viele Vereine und in Rankweil ansässige Betriebe schwangen sich im Rahmen des RADIUS-Wettbewerbs in den Sattel. Neuerlich erwies sich Thomas Mair mit 12.000 Radkilometern als Spitzenreiter, gefolgt von Harald Spanner und Wolfgang Klotz.