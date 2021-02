Über 1,5 Mio. Euro Kaufkraft bleiben in Feldkirch

Das Coronavirus hat inzwischen weltweit für ein Wirtschaftschaos gesorgt. Viele Betriebe mussten ihre Lokale, Bars, Hotels und Einzelhandelsgeschäfte schließen, auch in Feldkirch.

Feldkirch. Um so erfreulicher ist es, dass im Jahr 2020 Feldkircher Einkaufsgutscheine im Gegenwert von rund 1,5 Millionen Euro gekauft wurden. „Unser Ziel ist es, Firmen und Gewerbetreibenden in Feldkirch mit all den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, zu helfen“, zeigt sich Feldkirchs Finanz- und Wirtschaftsstadtrat Benedikt König erfreut. „Nun müssen wir geduldig darauf warten, dass die Betriebe wieder öffnen dürfen, damit die Menschen ihre Gutscheine auch einlösen.“ Rund zwei Drittel dieser 1,5 Millionen Euro wurden in den beiden Monaten November und Dezember lukriert. Die Kosten für die Gutscheine lagen im zurückliegenden Jahr bei 53.000 Euro.