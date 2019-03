Über 10.000 Besucher bei Funkensensation

Komplikationen beim Weltrekord in Lustenau.

LUSTENAU Die ganze Welt blickt auf Lustenau. Es ist vollbracht – der Weltrekordversuch geglückt. Nach einigen Diskussionen vorab gab es grünes Licht am Glaserweg. Mit 60,646 Meter zieht der Hofstalder Jubiläumsfunken ins Guinessbuch der Rekorde ein. Ganze 17 Meter höher als der bisherige Weltrekordhalter in Alesund (Norwegen) ist das Lustenauer Holzbauwerk. „Wir sind Weltmeister!“, freute sich Zunftmeister Marco Hollenstein .

Das Abbrennen des Funkens wurde sehnsüchtig erwartet. Laute Musik, leckere „Funkaküachle“ und gute Stimmung bestimmten das Bild in Lustenau. Als es dann los ging dauerte es nur zwei Minuten bis die Hexe „Luftigunde“ mit einem lauten Knall den Winter vertrieb. Eine plötzliche Drehung des Windes setzte der ausgelassenen Stimmung ein schnelles Ende. Große Glutnester und ein starker Funkenflug gingen auf die nordwestliche Seite der Besuchermenge nieder. Bedauerlicherweise ging es dann nicht überall glimpflich aus: Aufgrund leichter Verbrennungen, Brandlöcher in den Jacken und kurzeitiges Brennen der Büsche und Sträucher rückten sofort die Blaulichtorganisationen aus. 40 Mann von der freiwilligen Feuerwehr waren mit neun Tanklöschfahrzeugen bis 22 Uhr im Einsatz. Autodächer der umliegenden Firmen wurden beschädigt und die Plastikdächer der Verkaufsstände fingen Feuer. In kurzer Zeit wurde der Funkenplatz geräumt und bis zum Einstürzen des Funkens gesperrt. Nach dem Einsturz fing die Band wieder an zu spielen und das Fest wurde fortgesetzt.