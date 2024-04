„Udo Jürgens – weit über den Tod hinaus“

Lisbeth Bischoff las in der Bücherei Rohrbach aus ihrer neu aufgelegten Udo Jürgens Biografie.

Dornbirn. Mit über 90 Interviews, die sie im Laufe von vier Jahrzehnten mit dem österreichischen Schlagerstar geführt hat, gilt Lisbeth Bischoff zurecht als ausgewiesene Udo-Jürgens-Expertin. Dabei hat die langjährige Societyreporterin den Star nicht nur beruflich, sondern auch von seiner privaten Seite kennengelernt. Anlässlich seines 80. Geburtstag hat Lisbeth Bischoff 2014 die Biografie „Udo Jürgens – Merci“ geschrieben, die sie jetzt zu seinem zehnten Todestag aktualisiert, ergänzt und neu aufgelegt hat. Kostproben davon gab es bei einer Lesung in der Bücherei Rohrbach.

„Wir freuen uns sehr, dass Lisbeth Bischoff als gebürtige Rohrbächlerin bereits zum zweiten Mal zu Gast bei uns in der Bücherei ist. Merci möchte ich auch meinem Team sagen, das die heutige Veranstaltung mit viel Herzblut vorbereitet hat“, meinte die Leiterin der Bücherei Rohrbach Angelika Ibele, bevor sie Lisbeth Bischoff die Bühne überließ. „Um eines gleich klarzustellen – ich war nie die Freundin von Udo Jürgens, ich entsprach auch gar nicht seinem Beuteschema. Dennoch habe ich ihn im Laufe der Jahre kennen- und schätzen gelernt.“

Lisbeth Bischoff begann ihre Lesung mit Udo Jürgens Kindheit, die wie sein restliches Leben ganz im Zeichen der Musik stand. „Ich konnte noch nicht Mama sagen, aber schon Kinderlieder singen“, soll Udo Jürgens gesagt haben. Mit drei Jahren stand er bereits auf Beethoven, nur wenig später ging er mit in die Oper und zu Konzerten und konnte das Gehörte daheim auf dem Klavier nachspielen. Schon bald galt er als „Wunderkind aus Kärnten“. Mit 14 Jahren begann er seine Ausbildung am Konservatorium Klagenfurt und behauptete später gern: „Ich bin der Einzige in der Branche, der Musik von Grund auf gelernt hat.“