Udo Jürgens: Unvergessen

Eine multimediale Hommage von und mit Lisbeth Bischoff und den größten Hits von Udo Jürgens, dargeboten von Johannes Lafer (Gesang) und Michael Kahr (Klavier).

Am Samstag, den 19. Februar 2022 um 19.00 Uhr können Musik-Interessierte einen Abend mit Highligts vom unvergesslichen Udo Jürgens in der Villa Falkenhorst in Thüringen, erleben.