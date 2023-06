UCI-Radball-Weltcup 2023 in Dornbirn

Markus Bröll und Mathias Burtscher vom RV Dornbirn Radballteam 3 sind ebenfalls beim Weltcup in Dornbirn am Start.

Markus Bröll und Mathias Burtscher vom RV Dornbirn Radballteam 3 sind ebenfalls beim Weltcup in Dornbirn am Start. ©RVD

Markus Bröll und Mathias Burtscher vom RV Dornbirn Radballteam 3 sind ebenfalls beim Weltcup in Dornbirn am Start. ©RVD

Der Welt- und Europameister spielt Ende Juni vor Heimpublikum.

Dornbirn. Am Samstag, 24. Juni ist es wieder soweit. Nach zweijähriger Pause findet in Dornbirn ein UCI-Radball-Weltcup in der Ballsporthalle 1 (Messe Dornbirn) statt. Neben starken Internationalen Mannschaften aus fünf Nationen sind auch die aktuellen Welt- und Europameister mit Patrick Schnetzer und Stefan Feurstein vom RV-Dornbirn am Start. Ebenso haben sich Dornbirn 2 (Pascal Fontain/Patrick Köck) und Dornbirn 3 (Mathias Burtscher/Markus Bröll) für diesen Weltcup qualifiziert.

Da die Weltmeisterschaft in diesem Jahr bereits vom Freitag, 11. bis Sonntag 13. August in Glasgow stattfinden wird, ist dieser Weltcup der letzte Internationale Vergleich vor den Titelkämpfen. Für Österreich hat sich der RV Dornbirn 1 (Schnetzer/Feurstein) bereits für die Weltmeisterschaft qualifiziert, ebenso die Mannschaft vom VC Dorlisheim in Frankreich. In Deutschland, Schweiz und Tschechien ist die Entscheidung noch offen. Die teilnehmenden Mannschaften sind aber größtenteils noch im Rennen um die Qualifikation. „Das Teilnehmerfeld verspricht daher schon vom ersten Spiel weg spannenden und hochklassigen Radballsport“, freut sich Michael Eiler, Fachwart der Sparte Radball beim RV Dornbirn.

Hochklassige Duelle

Gespielt wird die Vorrunde in zwei Fünfer-Gruppen, jeder gegen jeden. Die beiden Erstplatzierten erreichen die Finalrunde, die Mannschaften auf den Plätzen drei bis fünf die Platzierungsspiele. Die Veranstaltung beginnt um 10.45 Uhr, die Finalrunde startet um 18.15 Uhr und die Siegerehrung findet um ca. 21 Uhr statt. „Die Spiele werden zusätzlich per Livestream übertragen. Der Livestream wird über unsere Homepage www.rv-dornbirn.at abrufbar sein“, betont Eiler.

Internationales Schülerturnier am Sonntag