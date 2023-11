Überschwemmung im Wohnzimmer: Er ist der Übeltäter

Ein Video zeigt eine ungewöhnliche Überschwemmung im Wohnzimmer einer Familie. Der kleine, vierbeinige Übeltäter scheint ganz unschuldig, doch die Aufnahmen entlarven ihn.

Was ist denn hier passiert? Die Person im Video filmt ihr Wohnzimmer, das komplett nass ist! Dabei ist der Übeltäter auch zu sehen, der ganz unschuldig wirkt. Die folgende Sequenz des Videos lüftet das Geheimnis um das nasse Desaster. Es zeigt, wie der kleine Hund durch eine Klappe in der Tür in das Wohnzimmer gelangt, und dabei einen Gartenschlauch im Maul trägt. Er dreht eine Runde und macht somit den ganzen Boden nass.