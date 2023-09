Wie sich die Arbeitswelt verändern wird, weiß die IT-Direktorin von Microsoft.

Anna Kopp ist Spezialistin für die Neue Arbeitswelt sowohl aus kultureller, wie politischer und praktischer Perspektive. Seit 2015 ist die Schwedin Director IT bei Microsoft Deutschland - wenn jemand etwas über neue Arbeitswelten weiß, dann ist sie eine der ersten Ansprechpersonen. Bei Voarlberg LIVE berichtete sie im Gespräch mit Magdalena Raos über die wichtigsten neuen Trends in der Digitalisierung und auch über das Thema „Räume gestalten“, das sie auch heute Freitag beim „#zukunftorten festival“ der Prisma Unternehmensgruppe im Fokus hat.

Die ganze Sendung

Kopp, 2020 zu einer der „Inspirierendsten Frauen“ Deutschlands gewählt, glaubt, dass künstliche Intelligenz zuerst „einmal in Bereichen zum Einsatz kommt, die wir sowieso nicht schaffen“ - also in der Recherche und Vorbereitung, „damit wir überhaupt zum Arbeiten kommen.“ In Zukunft und auch heute schon werde man hybrid arbeiten. Es müsse möglich sei und dafür müsse auch die Technologie zur Verfügung gestellt werden, um im Homeoffice und im Unternehmen gleichermaßen arbeiten könne. Durch Homeoffice sei man schon jetzt effizienter geworden, „allerdings hat die Innovation gelitten“.