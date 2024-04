Überfall mit Rasiermesser abgewehrt: Frauen vertreiben Täter

In der Wiener Innenstadt hat ein 28-jähriger Mann in der Nacht auf Ostersonntag zwei Frauen mit einem Rasiermesser überfallen.

Ein 28-Jähriger hat in der Nacht auf den Ostersonntag zwei Frauen in der Wiener Innenstadt mit einem Rasiermesser überfallen und Geld gefordert. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich scheiterte der Raubversuch gegen 4.15 Uhr am Franz-Josefs-Kai: Die beiden Opfer - 21 und 24 Jahre alt - schrien laut um Hilfe und so den Räuber in die Flucht.