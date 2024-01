Überfall am Pfarrweg: 12-Jähriger in Lustenau bei Raubversuch attackiert

In Lustenau kam es zu einem versuchten Raub auf einen 12-jährigen Jungen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Montag, den 8. Januar 2024, wurde ein 12-jähriger Junge Opfer eines versuchten Raubüberfalls in Lustenau. Gegen 17.10 Uhr wurde der Junge, der auf dem Heimweg mit seinem Fahrrad unterwegs war, am Pfarrweg von zwei unbekannten Jugendlichen angegriffen.