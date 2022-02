Über "gewisse Typen" und eine Goldene Generation

Am Mittwochabend war Dr. Antje Peuckert, Bereichsleiterin Training im Olympiazentrum, zu Gast bei "Vorarlberg LIVE" um über das Olympiazentrum und die Olympischen Spiele zu reden.

Die Olympischen Spiele in Peking verliefen aus Vorarlberger Sicht äu´ßerst erfreulich. Einen Anteil am erfolgreichen Abschneiden der Ländle-Sportler wird auch dem Olympiazentrum in Dornbirn zugeschrieben. Dort leitet Antje Peuckert die Bereiche Sportwissenschaft & Training. Bei "Vorarlberg LIVE" sprach die Sportwissenschafterin über die Aufgaben des Olympiazentrums und die Spitzenleistungen der Vorarlberger Sportler.