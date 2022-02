Russland, die EU und Olympia-Nachwuchs

EU-Parlamentsabgeordnete Claudia Gamon (NEOS), ORF-Russland-Korrespondentin Carola Schneider und Dr. Antje Peuckert, Bereichsleiterin Training im Olympiazentrum heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

"Wie viele Expertinnen und Experten, auch russische, hätte ich es vor Kurzem noch nicht für möglich gehalten, dass tatsächlich Truppen in die Ukraine einmarschieren", sagt ORF-Korrespondentin Carola Schneider aus Moskau gegenüber den Vorarlberger Nachrichten. Wladimir Putin hatte am Montag die Unabhängigkeit der Separatistenregionen Donezk und Luhansk in der Ostukraine anerkannt und russische Soldaten entsendet. Die Lage spitzt sich zu und die westlichen Staaten werfen Putin vor, gegen das Völkerrecht zu verstoßen. Wie Ernst die Lage ist und welche Folgen der Konflikt für Österreich haben kann, darüber redet Birgit Entner-Gerhold heute mit Carola Schneider, ORF-Korrespondentin in Moskau, derzeit in Bildungskarenz.