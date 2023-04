Über das Ländlederby und die neue Vize-Rektorin der Uni Innsbruck

Am Freitag zu Gast im "Vorarlberg LIVE"-Studio: Markus Mader (Austria Lustenau) mit Trainerkollege Klaus Schmidt (SCR Altach) zum Ländlederby am Samstag sowie die neue Vize-Rektorin der Universität Innsbruck, Mag. Dr. Irene Häntschel-Erhart.

Wenn am Samstag um 17 Uhr Austria Lustenau im Reichshofstadion den SCR Altach zum dritten großen Ländlederby empfängt, ist eines sicher: Die Luft wird brennen. Und wenn in den folgenden 90 oder mehr Minuten Austrias Spielmacher Stefano Surdanovic (24) auf Altachs Kapitän Lukas (Abfang-)Jäger (29) trifft, tun dies deren Schienbeinschützer mit Sicherheit auch. Die beiden Trainer Markus Mader (Austria Lustenau) und Klaus Schmidt (SCR Altach) sprechen mit Moderator Joachim Mangard über den großen Vorarlberger Fußball-Showdown.

Irene Häntschel-Erhart, Studiengangsleiterin an der Fachhochschule Vorarlberg, nimmt sich mit ihrem neuen Posten als Vize-Rektorin für den Bereich Nachhaltigkeit und Digitalisierung an der Universität Innsbruck einer neuen beruflichen Herausforderung an. Die erfahrene Wirtschaftsinformatikerin übernimmt die Verantwortung für den Bereich Nachhaltigkeit und Digitalisierung. In den nächsten Monaten wird an der FHV ein geordneter Übergabeprozess umgesetzt, die Studiengänge und der laufende Betrieb bleiben von dieser Veränderung unberührt. Der Prozess der Nachbesetzung wurde bereits gestartet