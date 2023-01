Über 800 Besucher beim Tag der offenen Tür am Collegium Bernardi

Nach zwei Jahren Pause lud das Collegium Bernardi am vergangenen Freitag erstmals wieder in Präsenz zum Tag der offenen Tür. Über 800 Interessierte zog es nach Bregenz um die Privatschulen in der Mehrerau zu besichtigen.

Von 13 bis 17 Uhr hatten sowohl interessierte Eltern als auch potentielle neue Schüler die Möglichkeit, sich über eine schulische Zukunft am Collegium Bernardi zu informieren. Auf dem Plan standen neben Einblicken in den Schulalltag und der Vorstellung neuer Projekte außerdem verschiedene Stationen zum Experimentieren.

Über 400 Schüler und Lehrkräfte des Collegium Bernardi beteiligten sich an dem Tag der offenen Tür. © Collegium Bernardi/Carsten Kusche

Die Führung durch die Hallen der Mehrerau wurde von knapp 400 aktuellen Schülern, Lehrern und Begleitpersonen der Privatschulen übernommen. Dabei konnten etwaige offene Fragen der 800 Besucher individuell und persönlich ausgeräumt werden.

Ein Tag im Zeichen der Bildung und auch der Wohltätigkeit

In den Pausen konnte sich dann in der Schulcafeteria bei Speis und Trank gestärkt werden, dessen Erlös einem karitativem Zweck zugute kam - nämlich der Hospizbegleitung für Kinder und Jugendliche. „Wir sind begeistert von dem großen Interesse für unsere Privatschulen. Es hat großen Spaß gemacht, wieder vor Ort und direkt mit den Menschen zu reden und deren Fragen zu behandeln, das hat uns in den letzten beiden Jahren gefehlt“, freut sich Christian Kusche, gesamtpädagogische Leiter.

Die Anmeldungen für das kommende Schuljahr laufen. © Collegium Bernardi/Kusche

Ab sofort können sich Interessierte für das kommende Schuljahr anmelden – das Angebot richtet sich gleichermaßen an Mädchen wie auch an Jungen, unabhängig von ihrer Konfessionszugehörigkeit.