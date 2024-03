Über 60 Interessierte bei erstem VMOBIL Bus-Karrieretag

Das Driving Camp-Gelände in Röthis stand am vergangenen Samstag ganz im Zeichen der zukünftigen BuslenkerInnen.

Die ersten Meter am Steuer eines Busses

Die eigene Karriere selbst in die Hand nehmen: Das war das buchstäbliche Motto beim ersten VMOBIL Bus-Karrieretag am Samstag in Röthis. "Die ersten Meter selbst am Steuer eines Busses sind einerseits aufregend und anderseits auch eine wichtige Erfahrung, um etwaige Berührungsängste gleich abzubauen. Gerade für Personen, die aus anderen Berufen kommen, erleichtert das den Umstieg enorm", freut sich Verkehrsverbund Vorarlberg-Geschäftsführer Christian Hillbrand über den erfolgreichen Karrieretag.