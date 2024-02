Über 100 Erkrankte: Rätselhafte Virus-Erkrankung auf Kreuzfahrtschiff

Auf dem Kreuzfahrtschiff Queen Victoria, das sich derzeit auf einer 107-Nächte-Reise befindet, herrscht Alarmstimmung. Mehr als 100 Passagiere und Crew-Mitglieder leiden unter Magen-Darm-Beschwerden. Der Auslöser dieser Krankheitswelle ist noch unklar.

Die Queen Victoria, die am 11. Januar in Southampton, England, ihre Reise startete, beherbergt 1824 Passagiere und 967 Besatzungsmitglieder. Laut einem Bericht der US-Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention, der von CNN zitiert wird, haben 139 Personen an Bord – darunter 123 Passagiere und 16 Crew-Mitglieder – Symptome wie Durchfall und Erbrechen gezeigt.