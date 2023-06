Die "Icon of the Seas" ist das größte Kreuzfahrtschiff der Welt.

"Icon of the Seas": Das ist das größte Kreuzfahrtschiff der Welt

Royal Caribbean International präsentiert die "Icon of the Seas", das gigantische neue Kreuzfahrtschiff, das den bisherigen Rekordhalter, die "Wonder of the Seas", übertrifft.

Mit beeindruckender Größe und einer Kapazität, die neue Maßstäbe setzt, steht die "Icon of the Seas" kurz vor ihrer ersten Fahrt in die Karibik.

Die Dimensionen der "Icon of the Seas"

Die "Icon of the Seas" beeindruckt durch ihre schiere Größe. Mit einer Länge von 365 Metern ist dieses neue Wunderwerk der Seefahrt ganze 3 Meter länger als das bisher größte Schiff, die "Wonder of the Seas".

Mit 6 Prozent mehr Gesamtfläche bietet die "Icon of the Seas" mehr Platz und Möglichkeiten für die Passagiere.

Technische Meisterleistung und beeindruckende Kapazität

Das Gewicht des Schiffes beträgt erstaunliche 250.800 Tonnen, was es zu einem technischen Meisterwerk macht. Doch die wirkliche Besonderheit der "Icon of the Seas" liegt in ihrer Kapazität: Sie bietet Platz für 7.960 Personen. Dies entspricht 5.610 Passagieren und 2.350 Besatzungsmitgliedern, eine Kapazität, die die aller bisherigen Kreuzfahrtschiffe übertrifft.

Ein neuer Star der Karibik ab 2024

Wenn die "Icon of the Seas" am 27. Januar 2024 in Miami ihren Dienst aufnimmt, wird sie auf einwöchigen Routen sowohl in die östliche als auch in die westliche Karibik unterwegs sein. Mit der "Icon of the Seas" setzt Royal Caribbean International neue Standards in der Kreuzfahrtbranche und zeigt, was die Zukunft für Reisende bereithält.

Diese Restaurants gibt es auf dem Schiff:

