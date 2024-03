Über 1.900 Haushalte profitieren vom Wohn- und Heizkostenzuschuss

Bludenz. In der diesjährigen Heizperiode konnten sich 1.902 Haushalte in Bludenz über eine finanzielle Unterstützung freuen.

„In Zeiten, in denen viele unserer Bürgerinnen und Bürger mit steigenden Wohn- und Heizkosten konfrontiert sind, ist es unsere Pflicht, konkrete Hilfe zu leisten. Ich bin stolz darauf, dass wir mit dem Wohn- und Heizkostenzuschuss genau das erreicht haben. Die Anhebung der Richtsätze und die spezielle Ausschleifregelung sind ein klares Zeichen unserer Solidarität und des Engagements für soziale Gerechtigkeit.“, sind sich Bürgermeister Simon Tschann und Vizebürgermeisterin Andrea Mallitsch einig.

Die Anhebung der Einkommensgrenzen im Vergleich zum Vorjahr hat es einer größeren Anzahl von Haushalten ermöglicht, diesen Zuschuss zu erhalten. Sozialhilfeempfänger*innen bekamen den Zuschuss automatisch durch die Bezirkshauptmannschaft ausgezahlt. Zusätzlich wurde der Zuschuss an Personen überwiesen, die bereits im Frühjahr den Heizkostenzuschuss PLUS erhalten hatten, was 1.340 Auszahlungen entspricht.