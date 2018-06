U13 der Austria ist Meister!

Die U13 des SC Austria Lustenau konnte sich am Wochenende zum neuen Vorarlberger Meister bei den Unter 13-jährigen küren.

Was für ein Erfolg für Austria Lustenaus U13-Nachwuchs. Die Mannschaft um Trainer Ricardo Silva de Oliveira sicherte sich heuer souverän den Meistertitel in der Gruppe 1 der U13-Jährigen.

Bereits im Herbst bestach die U13-Mannschaft der Austria durch ihre spielerische Klasse und ihr großes Kämpferherz. Von 10 Spielen konnten 8 Partien gewonnen werden, einmal wurde Remis gespielt und lediglich einmal verloren. Am Ende standen die jungen Austrianer mit 25 Punkten und einem Torverhältnis von 74:12 als Herbstmeister da. Highlights in der Hinrunde waren sicherlich die beiden Derbys gegen den Ortsrivalen FC Lustenau, die mit 10:0 im Stadion an der Holzstraße und mit 5:1 im eigenen Stadion gewonnen werden konnten.

Lief es in der Wintersaison bei den Hallenturnieren dann nicht wirklich nach Wunsch, so stellten die Spieler im Frühjahr auf Rasen ihr Können wieder in beeindruckender Weise unter Beweis. Die Spielergebnisse in der zweiten Saisonhälfte lesen sich wie eine Kopie vom Herbst. Von 10 Spielen gewannen die Jungs 8 Spiele, spielten einmal Unentschieden und verloren wieder nur ein einziges Spiel. Vor allem spielerisch konnte die Mannschaft nochmals zulegen und konnte somit Eltern und Trainer immer wieder aufs Neue begeistern.