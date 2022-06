U-Ausschuss und Wirtschafts-Fragen

Fiskalrat-Präsident Christoph Badelt und VN-Innenpolitik-Journalistin Julia Schilly heute bei "Vorarlberg LIVE".

Christoph Badelt (Fiskalrat)

Die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine haben derzeit große Auswirkungen auf die Wirtschaft. Die Inflation ist so hoch wie schon seit Jahrzehnten nicht und viele Lieferketten funktionieren nicht wie gewohnt. Ob die Wirtschaft durch die COVID-Pandemie und den Ukraine-Krieg nachhaltig verändet wird, beantwort bei "Vorarlberg LIVE" Ex-Wifo-Chef Christoph Badelt.

Julia Schilly (VN)

Finanzminister Magnus Brunner ist heute im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss unter anderem auch zur Inseratenaffäre des Vorarlberger Wirtschaftsbundes befragt worden. Seine Wahrnehmungen dazu sind enden wollend. Auf die Möglichkeit von Inseraten in der Wirtschaftsbundzeitung habe er selbst jedenfalls niemals hingewiesen, so Brunner. Julia Schilly von den "Vorarlberger Nachrichten" verfolgt den U-Ausschuss in Wien und berichtet bei "Vorarlberg LIVE" über die aktuellen Entwicklungen.