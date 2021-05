U-Ausschuss, Rahmenabkommen und Digital Campus

Nationalratsabgeordnete Nina Tomaselli (die Grünen), EU-Parlamentsabgeordnete Claudia Gamon (NEOS) und Eva King von der AK Vorarlberg heute in "Vorarlberg LIVE".

Die Verhandlungen über das internationale Rahmenabkommen (IFA) zwischen der Schweiz und der EU sind gescheitert. Dabei ging es um eine Verbesserung der bilateralen Beziehungen und faire Bedingungen für alle Staaten, welche am EU-Binnenmarkt agieren. Nun spricht die Schweiz von einem Plan B. Die Frage bleibt, inwiefern sich die Schweiz an EU-Vorschriften binden möchte und wie es mit den Verhandlungen in Zukunft weitergeht? EU-Parlamentsabgeordnete der NEOS Claudia Gamon heute dazu im Gespräch mit Gerold Riedmann in "Vorarlberg LIVE".

"Digital Pioneers" heißt das Pilotprojekt der Arbeiterkammer Vorarlberg, der FH Wien und der WKO in dem ab September zwölf junge Frauen ihre digitale Grundausbildung am Digital Campus absolvieren dürfen. Außerdem bekommt der Digital Campus ein neues Headquarter in der Schaffarei in Feldkirch. Mehr zu dem Ausbau des Bildungsangebots erzählt Eva King von der AK Vorarlberg heute in "Vorarlberg LIVE".