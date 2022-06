Tyson Fury will den größten Boxkampf aller Zeiten

"Rücktritt vom Rücktritt": Wenn die "Börse" stimmt, ist der 33-Jährige für einen Rückkampf gegen Anthony Joshua bereit.

Eben erst zurückgetreten, bringt sich Box Schwergewichtsweltmeister Tyson Fury auch schon wieder ins Gespräch für ein Comeback. Der 33-jährige Brite hatte Ende April nach seinem 33. Kampf als zweiter unbesiegter Schwergewichtler nach Rocky Marciano seine Karriere beendet. Der "Gypsy King" hält den Gürtel nach WBC-Version, doch seine Frau Paris hatte noch am gleichen Abend das Hintertürchen geöffnet. "Ich denke der einzige Grund für ein Comeback wäre ein Vereinigungskampf."

K.O. im Wembley-Stadion

Tyson Fury hatte seinen Landsmann Dillian Whyte vor 94.000 Fans im Wembley-Stadion in der sechsten Runde K.o. geschlagen, dem Publikum "American Pie" vorgesungen und dann gemeint: "Ich habe alles erreicht, was ich erreichen wollte." Geld sollte auch keine Motivation mehr sein, glaubt man seinen Aussagen von damals: "Ich habe mehr Geld, als ich in einer Million Leben ausgeben kann."