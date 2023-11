„Twilight“-Vampir Pattinson wird Papa: Freudige Nachricht auf der Bühne verkündet

Die „Twilight“-Saga bekommt ein neues Kapitel, allerdings im realen Leben. Robert Pattinson und Suki Waterhouse erwarten ihr erstes Kind.

Die frohe Kunde über den erwarteten Nachwuchs von Suki Waterhouse und Robert Pattinson erreichte die Fans auf eine besonders charmante Art und Weise. Die Sängerin und Schauspielerin nutzte ihren Auftritt beim "Corona Capital Festival" in Mexiko am Sonntag, 19. November, um die Schwangerschaft öffentlich zu machen. In einem glitzernden Kleid, das ihren Babybauch deutlich zur Geltung brachte, stand sie strahlend auf der Bühne.