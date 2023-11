Robert Pattinson: schlief 6 Monate auf einem aufblasbaren Boot, dadurch entdeckte er eine neue Leidenschaft

Der Schauspieler Robert Pattinson, bekannt durch seine Rollen in "Twilight" und "Batman", verbrachte einst sechs Monate schlafend in einem aufblasbaren Boot und hat nun seine Leidenschaft für Möbeldesign entdeckt.

Kreativität in leeren Räumen

Der Star gestand, dass er in seiner leeren Wohnung ein wenig kreativ werden musste. "Es gab eine Zeit, in der das einzige Möbelstück, das ich etwa sechs Monate lang hatte, ein aufblasbares Boot war, welches gleichzeitig als mein Sofa, Bett und Esstisch diente", erinnerte er sich. "Ich habe es sehr geliebt, aber es verursachte eine Menge Rückenprobleme", fügte er hinzu.

Vom Träumen zum Entwerfen

Der Prozess des Sofas

Das Endergebnis ist ein ultra-modernes, U-förmiges Stück mit zwei "schwebenden", lappen ähnlichen Armen in weißem Leinen-Samt mit eingebetteten rosa Onyx-Getränkeablagen an den Armlehnen. Begeistert von dem, was sie geschaffen hatten, ermutigte Gordon Pattinson, das Sofa dem Möbelhändler Joel Chen zu zeigen, der JF Chen in Los Angeles besitzt.