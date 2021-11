"TV total" kehrt mit Topquote zurück

Die ProSieben-Kultshow "TV total" hat sich mit einer Spitzen-Einschaltquote zurückgemeldet. Stefan Raab hat in dem Comedian Sebastian Pufpaff einen sehr bissigen Nachfolger gefunden.

Mit großer Lässigkeit, aber klaren Anleihen bei Raab moderierte Pufpaff am Mittwochabend die erste "TV total"-Ausgabe seit dem Bildschirmabschied von Raab, also nach rund sechs Jahren Pause.

Die Quote bei der Zielgruppe war herausragend. 27,2 Prozent betrug sie bei den 14- bis 49-Jährigen, die für ProSieben so wichtig sind für die Vermarktung von Werbespots. Im Gesamtpublikum saßen 2,86 Millionen (9,5 Prozent) vor dem Bildschirm. So gute Werte hat das Format regelmäßig zuletzt vor über 20 Jahren erreicht. Ob Sebastian Pufpaff das Niveau nur annähernd halten kann, ist nun die Gretchenfrage.

In Aufmachung, Szenenbild und Dramaturgie ist das neue "TV total" eine ziemlich exakte Kopie des TV-Klassikers, den Stefan Raab 1999 erfand. Musik, Trailer, Showband, rollendes Pult und das sogenannte "Nippelboard", hinter dessen Druckknöpfen sich stets ein Jingle verbirgt: All das finden Fans 1:1 in der Neuauflage wieder. Sie orientiert sich eher an den frühen "TV total"-Jahren ohne Studiogast. Fans konnten viele klassische Zitate aus der Raab-Ära heraushören.