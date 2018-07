ORF-TV-Hoppala aus dem Burgenland landet in US-Show

Stephen Colbert, ein US-amerikanischer Latenight-Talker, zeigte mit einem Beitrag über das "Eierkratzen" aus Österreich, wie "deutsche" Medien über Trumps Besuch beim Nato-Treffen berichteten. Klingt kompliziert, ist aber ziemlich witzig.

In der Nacht auf Donnerstag lief im US-Fernsehen ein Beitrag aus dem ORF. Mit dem Titel “How German News covered Trump’s Nato visit” – zu Deutsch: “Wie deutsche Nachrichten über Trumps Nato-Besuch berichteten” – wurde ein kurzes Video gezeigt, in dem eine Nachrichtensprecherin versucht einen Beitrag über das “Eierkratzen” anzusagen. Dabei beginnt sie – wer könnte es ihr verübeln – an zu lachen.

Veränderter Hintergrund

Während die Nachrichtensprecherin also lachend auf Deutsch über das Eierkratzen spricht, werden im Hintergrund Bilder des US-Präsidenten Donald Trump und der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel eingeblendet. Der Sprechtext wurde durch das Team von Colbert ins Englische – natürlich falsch – übersetzt. Eingeblendet wird beispielsweise der Text: “Welcome to the German News, our top story today: At the Nato Summit President Trump called Germany a captive of Russia.” (“Willkommen zu den deutschen Nachrichten, unsere Top-Story heute: Trump bezeichnete Deutschland beim Nato-Treffen als Gefangenen Russlands.”