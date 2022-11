Turniersieg zum Saisonende

Mit einem Turnier im türkischen Antalya beendete der Hohenemser Maximilian Taucher seine diesjährige Tennis-Turniersaison.

Hohenems . Nach einer sehr erfolgreichen Tennissaison ging es für den Hohenemser Rollstuhlsportler Maximilian Taucher zum letzten Turnier in die Türkei. Neben dem Jugendbewerb nahm Taucher dabei auch am Herrenbewerb des Turnieres in Antalya teil.

Im Herren-Hauptbewerb ging es in der ersten Runde gegen den Inder Karthik und Maxi Taucher gelang es während dem Spiel sich schnell auf den Gegner einzustellen und so konnte der Emser am Ende als 6:3 und 6:3-Sieger vom Platz rollen. Nicht so gut ging es dem Vorarlberger in Runde zwei gegen die Nummer 57 der Welt und so setzte es gegen Dharmasena aus Sri Lanka eine glatte 1:6 und 0:6-Niederlage. Auch im Doppelbewerb schaffte Taucher mit seinem britischen Partner Joshua Johns mit einem 6:3 und 6:1-Erfolg gegen das Doppel Serda Antac und Ali Aterman den Einzug in die zweite Runde. Aber auch im Doppel war für Taucher und seinen Partner trotz teilweise gutem Spiel dann in Runde zwei Endstation.