Turniersieg für die AKA U-18 im Sommercup in Ruggell

Vier Wochen vor dem Meisterschaftsstart in der ÖFB Nachwuchsmeisterschaft der Fußballakademie präsentiert sich die heimische AKA Unter-18-Mannschaft mit dem Trainerteam Heinz Fuchsbichler, Björn Gasser und Helmut Fussenegger schon in Frühform. Nach Siegen gegen das Nationalteam von Fürstentum Liechtenstein Unter-21 Mannschaft (4:0) und gegen die Alterskollegen von Schweizer Klub Young Boys Bern (3:2) sicherten sich die Ländle Talente im Sommercup in Ruggell den Turniersieg. Damit enthronte Vorarlberg den Vorjahressieger aus der Schweizer Hauptstadt.