Turnier Sieg im Doppel Pack

Der Hohenemser Nachwuchssportler Maximilian Taucher blickte auf zwei anstrengende, aber erfolgreiche Turnierwochen zurück.

Dabei ging es für Maxi Taucher bereits Ende des vergangenen Monats nach guter Vorbereitung mit Trainer Maximilian Forer zu den Sirius Open nach Kroatien. Nach zwei klaren Auftakterfolgen im Herrenbewerb wartete im Viertelfinale mit dem Österreicher Josef Riegler die Nummer 35 der Herren-Weltrangliste und nach einem guten Start musste Taucher am Ende das Spiel doch mit 4:6 und 1:6 abgeben. Zum verschnaufen blieb dem jungen Emser aber keine Zeit und so ging Maximilian Taucher auch im U18-Bewerb an den Start. Nach einem hart erkämpften 7:5 und 6:4-Sieg im Halbfinale gegen den an Nummer eins gesetzten André Penny setzte sich der Vorarlberger im Endspiel mit schnellem Spiel auch gegen den Engländer Joshua Jones durch und feierte nach einem zweistündigen Finalkrimi den Sieg im U18-Bewerb.

Nach dem erfolgreichen Turnier in Kroatien ging es für Maximilian Taucher am vergangenen Wochenende zum ITF Turnier nach Bulle in der Schweiz. Bereits in der ersten Runde wartete dabei mit der Nummer eins der Schweiz, Raphael Gremion, ein schwerer Gegner auf Taucher, doch der Hohenemser setzte sich am Ende mit 7:5, 2:6 und 7:5 durch und zog somit in die nächste Runde ein. Nach einem klaren Erfolg im Viertelfinale zog Maxi Taucher im Halbfinale gegen seinen Klubkollegen des RC ENJO Vorarlberg, Thomas Flax allerdings den kürzeren und musste das Ländle-Duell mit 2:6 und 0:6 abgeben. Dafür spielte sich Taucher im Doppelbewerb mit seinem Partner Thomas Flax souverän in die Endrunde und nachdem die Paarung Ivan Kindt aus Belgien und Garreth Green aus Irland den ersten Satz gewinnen konnte, fanden die beiden Vorarlberger Taucher und Flax immer besser ins Spiel und konnten die Partie schlussendlich noch mit 7:5 und 10:7 im Tie-Break gewinnen. „Somit konnte ich meinen ersten ITF-Herren-Doppel-Titel gewinnen, wobei das ganz besondere daran war, dass ich dies mit meinem Unterstützer und Spielpartner Thomas Flax erleben durfte“, freute sich Maximilian Taucher über den Erfolg. Dazu konnte sich der Emser mit dem Herren-Halbfinale in Bulle und dem Viertelfinaleinzug in Kroatien auch in der Herren-Weltrangliste unter die besten 150 vorarbeiten und auch den vierten Platz in der U18-Rangliste verteidigen. MIMA