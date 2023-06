Turnier am Zizeler verspricht Reitsport vom Feinsten

250 Pferde und knapp 200 Reiter aus mehreren Nationen geben sich in Dornbirn vier Tage lang die Ehre.

Das jährliche Springreitturnier der CRV-Dornbirn findet dieses Jahr vom 8.-11.6. am Zizeler an der Furt in Dornbirn statt. Dieses Jahr werden die Landesmeisterschaften im Springreiten ausgetragen (Klassen: Jugend, Junioren, Young Rider, allgemeine klasse, Senioren, Amateure). 250 Pferde und über 150 Reiter aus Österreich, Deutschland und der Schweiz werden am Start erwartet.