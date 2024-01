Turnhalle wird zur Tanzfläche umgebaut

Die Turnerschaft (TS) Hard hat am 26. Jänner 2024 zum traditionellen Botscha-Ball 2024 in die Vereinsturnhalle geladen. Und so wurde für einen Abend die Turnhalle zur Party-Location mit Tanzfläche und Bar umgebaut.

HARD. Der Name Botscha-Ball deshalb, weil der Einlass nur mit Botscha = Turnbotscha oder Hausschuhen erwünscht war. Dies diente zur Schonung des Bodens in der Turnhalle. Diese „Bedingung“ hielt die zahlreichen Faschingsnarren nicht davon ab, ab der ersten Sekunde, als die Partyband X-Large zu spielen begann, ausgiebig und lustig zu feiern und zu tanzen. Das Vereinsmotto „Sport hält fit und macht Spaß in jedem Alter und in Gesellschaft gleich nochmal mehr“galt auch beim Ball, denn der Botscha-Ball war nicht so schnell zu Ende und so haben die Faschingsnarren der Turnerschaft Hard noch bis spät in die Nacht hinein fröhlich gefeiert.