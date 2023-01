Turnerschaft Wolfurt stellt Weichen fürs Jahr 2023

Ehrungen verdienter Mitglieder anlässlich der Jahreshauptversammlung im Vereinshaus.

Bevor zum geselligen Teil des Abends übergegangen wurde, erhielten einige Aushängeschilder des Vereins Ehrungen. Kunstturnerin Aurea Wutschka gewann etwa mit dem Team Vorarlberg den Mannschafts-Staatsmeistertitel in der Elite und verbuchte Erfolge im Einzel sowie im Mehrkampf. Höhepunkte ihres Turnjahres waren die Teilnahmen an der EYOF (die Europäisch Olympischen Jugendspiele) in der Slowakei und dem Gymnova Cup in Belgien. Kunstturner David Bickel qualifizierte sich 2022 ebenfalls für die EYOF sowie für die Junioren EM in München. Zahlreiche Top-Platzierungen bei internationalen Vorbereitungswettkämpfen sowie ein 1. Platz bei der Junioren-ÖM an den Ringen rundeten ein erfolgreiches Jahr für ihn ab. 17 Wolfurter Team-Turner waren 2022 Teil des Österreichischen Nationalkaders und durften an der EM in Luxemburg teilnehmen. Sie wurden ebenso geehrt wie das Wolfurter Team-Turn Senior-Team, welches den Staatsmeistertitel 2022 vor heimischem Publikum in Wolfurt erturnte. Verabschiedet wurden Martin Höfle und Fabio Sereinig, die dem Verein bzw. dem Turnsport aber in unterschiedlichen Bereichen erhalten bleiben werden.