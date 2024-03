Turnerschaft Wolfurt lädt zum Hofsteigturnfest

385 Turnbegeisterte treffen sich am Sonntag in der Hofsteighalle zur Bezirksmeisterschaft.

Die Zeitpläne sind erstellt, die Teilnehmer/innen den Riegen zugeteilt und auch für die kulinarische Verpflegung zwischen den Wettkampfdurchgängen ist bestens gesorgt. Und so freuen sich die Organisatoren der Turnerschaft bereits auf Sonntag, denn der Traditionsverein agiert als Gastgeber des Hofsteigturnfestes. Gemeldet sind 385 Turnerinnen und Turner aus sechs Vereinen. Geturnt wird in drei Durchgängen in zwei Sparten.