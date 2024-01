Turnerschaft Wolfurt: Frühmorgendliches Stelldichein im Bankfoyer

Bei der Turnerschaft Wolfurt macht sogar das Warten auf den Ballkartenvorverkauf Spaß.

Zum unterhaltsamen Ballabend mit spektakulären Darbietungen lädt die Turnerschaft Wolfurt dieses Jahr am 2. Februar in den Cubus. Bereits der Kartenvorverkauf vergangenen Samstag avancierte sich aber zum Treffpunkt für turnbegeisterte Frühaufsteher.

Bei Dunkelheit und eiskalten Temperaturen fanden sich die ersten Turnerballfans bereits um vier Uhr morgens im Vorraum der Raiffeisenbank ein. Die immer größer werdende Gruppe wartete beharrlich darauf, dass die Ballorganisatoren um sieben Uhr im Foyer mit der Bewirtung starteten. Bei diesem Umtrieb blieb nur wenig Zeit, um sich für den Kartenvorverkauf zu rüsten. Bei Kaffee, Kuchen oder Leberkäse wurde die Wartezeit bis zum offiziellen Start des Vorverkaufs um neun Uhr überbrückt. Wer für seine Gruppe die besten Plätze ergattern wollte, harrte geduldig aus. Da wurde nicht nur Zeitung gelesen, sondern auch dem Jassen gefrönt oder über die vielen Erfolge des vergangenen Jahres diskutiert. Schlussendlich erhielten aber alle ihre Sitzplatzkarten für den beliebten Turnerball. Übrigens: Ein paar Restkarten für Sitzplätze sowie noch ausreichend Stehplatzkarten sind in der Raiffeisenbank am Hofsteig in Wolfurt oder an der Abendkasse verfügbar.