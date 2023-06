Turnerfest unter blauem Himmel

Die Turnerschaft Wolfurt lud zum traditionellen Sommerfest auf den Sportplatz bei der Mittelschule.

Das traditionelle Sommerturnfest der TS Wolfurt konnte vergangenen Samstag bei bestem Sommerwetter auf dem Sportplatz der Mittelschule Wolfurt ausgetragen werden. Rund 300 Turner:innen zeigten den ganzen Nachmittag über den zahlreich erschienenen Zuschauer:innen, was sie in den letzten Monaten gelernt hatten. Am Ende wurden alle mit viel Applaus und einer Erinnerungsmedaille belohnt.

Neben den Turnvorführungen auf dem großen Sportplatz wurde im Innenhof der Mittelschule an verschiedenen Spiele-Stationen für alle Kinder ein buntes Programm mit Basteln, Tanzen, Gummihüpfen, Frisuren machen, Kinderschminken und dem Zauberer „Magic Erich“ geboten. Am frühen Abend durften die ganz kleinen Mädchen und Burschen, welche einen turnerischen Parkour vorführten, den Showblock eröffnen. Die Kaderturnerinnen und -turner der TS Wolfurt zeigten im Anschluss daran Übungen an verschiedenen Geräten, bevor die Team-Turnerinnen und Team-Turner tolle Sprünge am Trampolin zeigten und die Sektion die Show „Super Mario“ aufführte. Diese farbenfrohe Show wird nicht nur bei der 17. Gymnaestrada in Amsterdam zu sehen sein, sondern bereits anlässlich der Gymnaestrada Spirit Show am 17. Juni in Dornbirn. Bei bester Stimmung und guter Musik wurde bis in den späten Abend hinein gefeiert. So darf man sich bereits jetzt auf die nächsten Veranstaltungen der TSW freuen.