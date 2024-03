Turn10 Schulmeisterschaft im Gerätturnen

Die Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Wolfurt präsentierten in der Hofsteighalle ihre Übungen.

Während der letzten Wochen stand in vielen Sport- und Bewegungsstunden vor allem das Gerätturnen im Mittelpunkt. Denn Ende Februar war es wieder so weit: Die Sportlehrer/innen organisierten die Schulmeisterschaft, über welche sich die einzelnen Klassenteams für die Landesmeisterschaften qualifizieren konnten.

Und so zeigten über 400 Mittelschüler/innen in vier nach Schuljahrgängen eingeteilten Durchgängen ihr Können am Boden, Sprung, Reck, Barren beziehungsweise Balken. Von der einfachen Rolle bis hin zum Salto reichte das Spektrum der Übungen. Schon die Schüler/innen der ersten Klassen zeigten ansprechende Leistungen und vielversprechendes Potenzial für die Zukunft. Die Äpfel, die vom Elternverein als Leckerbissen und Energielieferant gesponsert wurden, fanden reißenden Absatz zwischen den Durchgängen.