Turbulente Silvesternacht für die Polizei in Vorarlberg

Die heurige Silvesternacht verlief für die Polizei in Vorarlberg sehr turbulent und ereignisreich. Zahlreiche Einsätze, speziell im Großraum Dornbirn, hielten die Polizeistreifen richtig auf Trab.

12 Brände

So ereigneten sich 12 Brände, hauptsächlich verursacht durch Feuerwerkskörper. Papiercontainer, ein Abfalleimer in Wolfurt, aber auch Hecken gerieten in Brand. Kleinere Feuer wurden von den Polizeistreifen selbst gelöscht.

10 Sachbeschädigungen

Vorwiegend Jugendliche zündeten Böller und belästigten dadurch Nachbarn und Passanten auf der Straße. Hauptsächlich durch Feuerwerkskörper wurden 10 Sachbeschädigungen verursacht. In erster Linie Briefkästen, ein Zigarettenautomat in Hohenems, ein "Dixi-WC" in Bregenz, die Heckscheibe eines Linienbusses in Schwarzach und ein Pkw in Höchst wurden beschädigt. Offenbar durch die Detonation von größeren Feuerwerkskörpern wurden 8 Einbruchs-Fehlalarme ausgelöst.

15 Körperverletzungsanzeigen

Verteilt über ganz Vorarlberg gab es 15 Körperverletzungsanzeigen. Mehrere davon während einer öffentlichen Silvesterveranstaltung in einem Veranstaltungszentrum in Hohenems. In einigen Fällen wurden Feuerwerkskörper beschlagnahmt und mehrere Jugendliche werden wegen Übertretungen nach dem Pyrotechnikgesetz angezeigt.



23-mal musste die Polizei zudem wegen Lärmerregungen intervenieren.