Turbulente Gemeindevertretersitzung erwartet

Aufgrund brisanter Themen wird in der Gemeindevertretung von Weiler in der kommenden Woche eine spannende Sitzung erwartet.

Weiler . Wie schon im vergangenen Jahr wird es in der Gemeindevertretung von Weller auch 2022 wieder zu spannenden und turbulenten Sitzungen kommen und so hat die Opposition für kommenden Mittwoch einen eigenen Tagesordnungspunkt mit dem Vorwurf des Amtsmissbrauches eingebracht.

Auf der Tagesordnung der Gemeindevertretersitzung am Mittwoch, 2. Februar stehen dabei die Beschlussfassung eines Bebauungsplanes für das Betriebsgebiet Interpark Focus oder auch der Beschluss der „Kanalerschließung Halde – Burgfeld“. Weiters wird auch über die Gemeindeförderung für das Pfarrheim beraten und soll auch beschlossen werden. Und zum Punkt des neuen Pfarrheimes in Weiler hat die Liste WIR für Weiler in einem eigenen Tagesordnungspunkt den Vorwurf des Amtsmissbrauchs durch Vizebürgermeister Peter Stöger in Sachen Bauverhandlung Pfarrheimneubau der Pfarre Weiler eingebracht.