Tunnelspinne, Street Art und ein Vorarlberger Kraftlackel

Am Freitag sind der Feldkircher Umwelt-Stadtrat Clemens Rauch, die Street-Art-Künstlerin Julia Kaar und Kraftdreikämpfer Andreas Jandorek zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Ein breites Bündnis von 10 Organisationen aus Vorarlberg wird am 8. Juli 2023 ab 12 Uhr gegen den geplanten Stadttunnel in Feldkirch demonstrieren. Clemens Rauch, Stadtrat für Umweltschutz und Abfallwirtschaft, von den Feldkircher Grünen ist am Freitagabend bei "Vorarlberg LIVE" zu Gast, um mit Joachim Mangard über den Protest zu sprechen und warum aus seiner Sicht die Tunnelspinne in Zeiten der Klimakrise nicht umsetzbar ist.