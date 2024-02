„Tumultanten“ begeistern mit neuem Programm

Was machen Udo Landbauer, Herbert Kickl und Wolfgang Sobotka in Dornbirn? Einen Auftritt als Puppen im Kabarett in Mühlebach absolvieren!

Kabarett ist, wenn einem das Lachen auch einmal im Hals stecken bleibt. Das Kabarettquartett „Die Tumultanten vom Hatler Brunnen“ mit der ehemaligen Lehrerein und Gründungsmitglied des Kirchenfrauenkabaretts, Annemarie Spirk, der Elementarpädagogin und Puppenbauerin Gabriele Kanonier, dem ehemaligen Physik- und Mathelehrer Walter Rigger und VS Lehrer und Gitarrist Wolfgang Waldhof. Das Quartett sorgt seit 2018 mit bissigem Humor und pointiertem Spiel sowie vielen Politiker-Puppenköpfen für Unterhaltung zum Nachdenken.

Begrüßt wurde das Publikum von der Regisseurin sowie den „Hatler Brunnengeistern“, die das Geschehen in Dornbirn schon lange Zeit verfolgen. Im Anschluss wurde das aktuelle politische Geschehen von Dornbirn bis Wien wurde scharf unter die Lupe genommen. Eine lamentierende Pamela Rendi-Wagner, ein packelnder Wolfgang Sobotka und weitere Volksvertreter wie Herbert Kickl, Udo Landbauer, Gottfried Waldhäusl, Wolfgang Sobotka, Bundeskanzler Karl Nehammer und der ehemalige Bundeskanzler Sebastian Kurz, aber auch Bürgermeisterin Andrea Kaufmann kommen in fiktiven Dialogen zu Wort.