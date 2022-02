Tumult im Testspiel Austria Lustenau gegen Dornbirn

all

Das Ergebnis im letzten Test zwischen dem Zweitliga-Spitzenreiter SC Austria Lustenau und FC Dornbirn war zweitrangig. Die Rothosen siegten doch überraschend nach Treffern von Sebastian Santin und den beiden Neuerwerbungen Noah Awassi und Patrik Mijic bzw. Jan Stefanon mit 3:1 und gehen mit einem Erfolgserlebnis in die Frühjahrsmeisterschaft. Allerdings fehlten bei der Austria neben Daniel Tiefenbach (Kreuzbandriss) auch Matthias Maak (Wade), Jean Hugonet (Nerv eingeklemmt), Haris Tabakovic, Michael Cheukoua und Regisseur Muhammed Cham verletzungsbedingt.

Dornbirn-Trainer zum Testspiel

So sah es auch FC Dornbirn Cotrainer Klaus Stocker: "Die Leistung war gut, aber das Ergebnis gilt es nicht überzubewerten".

In den kommenden Monaten muss der SC Austria Lustenau erneut auf Daniel Tiefenbach verzichten. Der 22-Jährige zog sich beim Testspiel in der Türkei gegen Siroki Brijeg einen Riss des vorderen Kreuzbands im linken Knie zu. Das ergab eine Untersuchung im LKH Feldkirch.

Nachdem der Mittelfeldspieler im Dezember 2020 dieselbe Verletzung am anderen Knie erlitt, kämpfte er sich in dieser Saison zurück und erzielte bei seinem Comeback gegen die Young Violets einen Treffer.

„Wir sind alle unfassbar traurig und diese Nachricht schockt uns als Verein sehr. Es war herausragend zu sehen wie Tiefi sich im letzten Jahr nach seinem ersten Kreuzbandriss zurückgekämpft hat. Wir sind uns hundertprozentig sicher, dass er es auch noch einmal genauso schaffen wird. Es steht außer Frage, dass wir ihn dabei bedingungslos unterstützen und in dieser für den Jungen sehr harten Phase immer an seiner Seite sein werden“, so Vorstandssprecher Bernd Bösch.