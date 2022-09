Tumore an Kopf oder Hals: Früherkennung "makes Sense"

Die Gefahr ist vielen nicht bewusst, daher wird er oft schwer erkannt: Krebstumore im Kopf-Hals-Bereich. Oberärztin Michaela Ranta war dazu am Freitag bei Vorarlberg LIVE zu Gast.

Jedes Jahr wird bei über 1200 Personen in Österreich ein Tumor in diesem Bereich festgestellt. Dies entspricht zwar nur etwa drei Prozent aller Krebsdiagnosen, jedoch sind diese zum Zeitpunkt der Diagnose oft bereits weit fortgeschritten. Entsprechend schlechter sind die Überlebenschancen im Vergleich zu anderen Krebserkrankungen, warnt Oberärztin Michaela Ranta in Vorarlberg LIVE. "Wie jeden Krebs ist es für den einzelnen Patienten eine dramatische Diagnose. Es geht um Leben und Tod, das muss man ehrlich so sagen", betont sie.